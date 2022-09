Handelsminister Ahn Duk-geun beginnt Beratungen mit US-Beamten über Inflation Reduction Act

Photo : KBS News

Handelsminister Ahn Duk-geun hat Beratungen mit US-Beamten über das Gesetz Inflation Reduction Act begonnen.Nach dem neuen Investitionsgesetz sollen Prämien für den Kauf von Elektroautos nur dann gezahlt werden, wenn diese in Nordamerika hergestellt wurden.Der Minister traf sich am Dienstag mit Beamten des Weißen Hauses, des Repräsentantenhauses und Senats. In den Gesprächen forderte er Maßnahmen, mit denen Nachteilen für südkoreanische Autohersteller vorgebeugt werden kann.Mit dem Abgeordneten Buddy Carter sprach Ahn über eine mögliche Gesetzesänderung. Carter vertritt im Repräsentantenhaus den Bundesstaat Georgia, dort will Hyundai Motor fünf Milliarden Dollar in eine Elektroauto-Fabrik investieren. Der Politiker hatte mündlich gegen das Inflationsminderungsgesetz protestiert und dabei auch auf das Investitionsvorhaben hingewiesen.Am Mittwoch ist ein Treffen mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai geplant. Ihr gegenüber will Ahn ebenfalls die Position der Regierung in der Angelegenheit deutlich machen und Lösungswege erörtern.Es wäre das erste Treffen Südkoreas und der USA zu der Angelegenheit auf Ministerebene.