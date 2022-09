Ministerpräsident trifft neuen US-Botschafter

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat den neuen US-Botschafter in Südkorea, Philip Goldberg, um Washingtons Interesse und Rücksichtnahme für südkoreanische Unternehmen im Zusammenhang mit dem Inflation Reduction Act (IRA) gebeten.Entsprechendes sagte Han laut dem Büro des Ministerpräsidenten bei einem Höflichkeitsbesuch des Diplomaten am Dienstag in Seoul.Han begrüßte Goldbergs Amtsantritt. Er rief den Botschafter in Bezug auf das US-Gesetz IRA dazu auf, dafür sorgen, dass Investitionspläne koreanischer Unternehmen in den USA auf den Gebieten wie Elektroautos und Batterien reibungslos durchgeführt würden, damit die Kooperation zwischen beiden Ländern bei Lieferketten noch gestärkt werden könne.Han betonte, dass Südkorea durch die Überarbeitung von Gesetzen und des Steuersystems, Regulierungsverbesserungen und die Ausbildung von Talenten unternehmensfreundliche Bedingungen schaffe. Er äußerte die Erwartung für die Erweiterung der Investitionen US-amerikanischer Unternehmen.Laut dem Büro des Premierministers bedankte sich Goldberg für die freundliche Begrüßung. Er habe gesagt, er wolle eine Rolle für eine ständige Entwicklung des koreanisch-amerikanischen Bündnisses spielen, das sich über den Militär- und Sicherheitsbereich hinaus auf weitere Bereiche wie die Wirtschaftssicherheit und die regionale sowie globale Kooperation ausweite und verstärke.