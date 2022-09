US-Verteidigungsministerium: Russland wendet sich für Kauf von Munition an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Russland hat sich laut einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums für den Kauf von Artilleriegeschossen und Raketen an Nordkorea gewandt.Das bestätigte Ministeriumssprecher Pat Ryder am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington.Es gebe Anzeichen, nach denen Russland bei Nordkorea wegen Munition angefragt habe.Nach Angaben der US-Geheimdienste kaufe Russland Millionen von Artilleriegeschossen und Raketen von Nordkorea. Über die Art der Waffen und den Zeitpunkt der Lieferungen wurde nichts bekannt.Der Sprecher sagte weiter, dass die Anfrage die Einschätzung unterstreiche, dass die Dinge für Russland nicht gut liefen.Der Schritt zeige an, in welcher Situation Russland sich befinde, das in der Ukraine Schwierigkeiten mit der Logistik und der Aufrechterhaltung der Offensive habe.