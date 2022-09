Erste Genehmigung für Hilfslieferung an Nordkorea seit Amtsantritt der Yoon-Regierung

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals seit dem Amtsantritt der Regierung von Yoon Suk Yeol die Lieferung von Hilfsgütern an Nordkorea durch eine private Organisation genehmigt.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte KBS telefonisch, dass das Ressort letzten Monat einen Antrag einer zivilen Organisation auf die Lieferung von Ernährungsgütern an Nordkorea genehmigt habe.Einzelheiten wie konkrete Artikel und der Name der Organisation wurden mit Rücksicht auf mögliche Auswirkungen auf die Durchführung des Projekts nicht bekannt gemacht.Das Vereinigungsministerium hatte im laufenden Jahr bis April sieben Anträge auf Hilfslieferungen an Nordkorea genehmigt. Seit dem Amtsantritt der Yoon-Regierung im Mai war zuvor noch keine solche Genehmigung erteilt worden.