Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans kommen heute in Tokio zusammen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea, Kim Gunn, ist am Dienstag für trilaterale Gespräche mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen nach Tokio aufgebrochen.Kim, Sondergesandter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, reise auf Einladung von Takehiro Funakoshi, Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten im japanischen Außenministerium, vom 6. bis 8. September nach Japan, teilte der Sprecher des Außenministeriums in Seoul, Lim Soo-suk, am Dienstag mit.Der südkoreanische Diplomat wird am Mittwoch trilaterale Gespräche mit Funakoshi und dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, führen. Auch sind bilaterale Treffen mit Kim und Funakoshi geplant.Es wird das erste Präsenztreffen der Nuklearunterhändler der drei Länder seit der Zusammenkunft am 8. Juli auf Bali sein. Die drei Seiten werden ihre Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel austauschen und über Maßnahmen zur Kooperation im Falle weiterer Provokationen Nordkoreas diskutieren.