Bericht: Volumen ausländischer Direktinvestitionen in Südkorea rückläufig

Photo : YONHAP News

Südkorea ist laut einem Bericht in einem Vergleich der großen Volkswirtschaften beim Volumen der erhaltenen ausländischen Direktinvestitionen zurückgefallen.Zudem ging das entsprechende Volumen in Südkorea im ersten Halbjahr dieses Jahres um mehr als 15 Prozent zurück.Das geht aus einem Bericht hervor, den der Unternehmerverband FKI heute veröffentlichte.Dem Bericht zufolge ist Südkorea beim Volumen der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) unter den G20-Ländern von Platz 15 im Jahr 2017 auf Platz 17 im Jahr 2021 gefallen.Einem im Juli veröffentlichten Bericht des Industrieministeriums zufolge wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 11,09 Milliarden Dollar gemeldet. Das Volumen schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 15,6 Prozent.Demgegenüber stieg das Volumen der auswärtigen Direktinvestitionen (ODI) südkoreanischer Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres im Vorjahresvergleich um 123,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar.Das Volumen der ODI übertraf letztes Jahr das Volumen der FDI um 80,76 Milliarden Dollar, damit so deutlich wie noch nie zuvor.