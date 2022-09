Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen auf 85.540 gesunken

Photo : KBS News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist inmitten der abflachenden aktuellen Welle unter 90.000 gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 85.540 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Der Wert ist verglichen mit der Vorwoche um etwa 18.000 gesunken.Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden bislang 23.791.961 Infektionsfälle in Südkorea nachgewiesen.Es wurden 56 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erfasst. Bisher wurden insgesamt 27.249 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.