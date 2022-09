Bisher zehn Tote, zwei Vermisste nach Taifun Hinnamnor

Photo : YONHAP News

Nach dem Taifun Hinnamnor sind bisher zehn Todesopfer in Südkorea registriert worden.Laut dem zentralen Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen gab es mit Stand Mittwoch 6 Uhr zehn Tote und zwei Vermisste. Drei Personen wurden verletzt.Nach der Überflutung einer Tiefgarage eines Apartmentkomplexes in Pohang in der Provinz Nord-Gyeongsang kamen sieben Personen ums Leben.Ebenfalls in Pohang wurde eine Person in ihren Siebzigern von einer Sturzflut mitgerissen und später tot aufgefunden. In Gyeongju kam eine Person in ihren Achtzigern im Schlamm in einem eingestürzten Haus ums Leben.Viele Einwohner sind vorübergehend obdachlos. In Seoul und Ulsan kommen noch 13 Bewohner aus acht Haushalten in Notunterkünften unter, weil ihre Wohnungen beschädigt sind.In den Provinzen Süd-Gyeongsang und Süd-Jeolla sowie Busan mussten sich 4.700 Bewohner angesichts möglicher Gefahren in Notunterkünfte in Sicherheit bringen. Etwa 1.000 von ihnen können immer noch nicht nach Hause zurückkehren.Das Hauptquartier schätzt, dass in Regionen wie Jeju und Gyeonggi etwa 8.300 Wohnhäuser und 3.000 Geschäftsgebäude überflutet oder beschädigt wurden.