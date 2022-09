Mautfreiheit auf Autobahnen während Chuseok-Feiertagen

Photo : YONHAP News

Während der Feiertage zum ersten Erntedankfest Chuseok nach dem Wegfall der Corona-Abstandsregeln wird keine Maut auf den Autobahnen erhoben.Das beschloss das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr. Während der fünf Tage vom 8. bis 12. September würden spezielle Verkehrsmaßnahmen ergriffen.Das Ressort teilte mit, dass laut einer Prognose des Koreanischen Verkehrsinstituts (KOTI) während dieses Zeitraums voraussichtlich 30,17 Millionen Menschen unterwegs seien, im Tagesschnitt 6,03 Millionen Menschen. 90,6 Prozent von ihnen würden Personenkraftwagen nutzen.Es wird erwartet, dass während des Zeitraums für spezielle Verkehrsmaßnahmen im Tagesschnitt 5,42 Millionen Fahrzeuge auf den Autobahnen unterwegs sein werden, damit 13,4 Prozent mehr als im letzten Jahr.Zum diesjährigen Chuseok-Fest wird die Fahrt in die Heimatorte voraussichtlich länger dauern als die Rückfahrt.An neun Autobahnraststätten werden vorläufige Testzentren in Betrieb sein, an denen PCR-Tests gemacht werden können.