Verteidigungsminister stellt „unendliche“ Vorteile für Nordkorea im Falle der Denuklearisierung in Aussicht

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat „unendliche“ Vorteile für Nordkorea in Aussicht gestellt, falls es auf Atomwaffen und Raketen verzichtet.Sollte sich Nordkorea für einen neuen Weg entscheiden, wären die Vorteile, die es genießen würde, unendlich, sagte Lee am Mittwoch in seiner Eröffnungsrede beim Seoul Defense Dialogue 2022, den das Verteidigungsministerium veranstaltet.Er hoffe, dass die internationale Gemeinschaft ihre Kräfte bündeln werde, damit Nordkorea erkenne, dass es mit immensen Kosten rechnen müsse, sollte das Land den Weg der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen weiter beschreiten, bat der Minister.Die südkoreanische Regierung habe einen „kühnen Plan“ zur wirtschaftlichen Unterstützung Nordkoreas vorgeschlagen, sollte es Schritte zur Denuklearisierung unternehmen. Damit fordere sie Nordkorea zu einem Wandel auf, erläuterte Lee.Der Seouler Verteidigungsdialog ist ein multilaterales Sicherheitsforum auf hochrangiger Ebene, das zur Förderung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel und der Sicherheitskooperation im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde. Das diesjährige Treffen findet zum Thema „Umgang mit komplexen Sicherheitsherausforderungen durch internationale Solidarität“ bis morgen statt.