Vereinigungsministerium organisiert zu Chuseok Veranstaltungen für getrennte Familien

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium plant zum Erntedankfest Chuseok Veranstaltungen zum Trösten von Mitgliedern von in Süd- und Nordkorea getrennten Familien.Vereinigungsminister Kwon Young-se wird aus diesem Anlass heute Nachmittag einen 84-jährigen Einwohner namens Lee Jong-won besuchen. Lee stammt aus der nordkoreanischen Provinz Hwanghae. Er trennte sich während des Koreakriegs von seinen Eltern und Geschwistern und kam allein nach Südkorea.Veranstaltungen für getrennte Familien zum Chuseok-Fest finden am Donnerstag und Samstag statt.Am Donnerstagvormittag findet eine Zeremonie zum 41. Tag für getrennte Familien in Seoul statt.Am Samstagvormittag ist ein gemeinsames Verehrungsritual am Imjingak Pavillon nahe der innerkoreanischen Grenze geplant.