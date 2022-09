Kospi schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat am Mittwoch im Minus geschlossen.Der Kospi ging bei einem Stand von 2.376,46 Zählern aus dem Handel, 1,39 Prozent niedriger als am Dienstag.Der starke Dollar sei der entscheidende Faktor für Kursrückgänge an asiatischen Märkten gewesen. Rasche Verluste der regionalen Währungen könnten Anlegern den Appetit auf riskante asiatische Vermögenswerte weiter verderben, wurde Park Hee-cheol von Mirae Asset von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die südkoreanische Landeswährung Won hat am Mittwoch erstmals seit über 13 Jahren über dem Niveau von 1.380 Won je US-Dollar gelegen.Zum Handelsschluss lag der Wechselkurs bei 1.384,2 Won für einen US-Dollar, 12,50 Won weniger als am Vortag.Im Tagesverlauf wurden in der Spitze 1.388,40 Won für den Greenback verlangt.