Präsident Yoon bestimmt Pohang und Gyeongju zur Sonderkatastrophenzone

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Städte Pohang und Gyeongju zur Sonderkatastrophenzone bestimmt.Dort hatte diese Woche der Taifun Hinnamnor großen Schaden angerichtet.Das Präsidialamt traf die Entscheidung am Mittwoch nach einem Besuch der beiden Städte.Laut Berichten habe sich Yoon zu dem Schritt entschieden, weil dies angesichts des Ausmaßes der Schäden, Unbequemlichkeiten für die Einwohner und der vorläufigen Schadensbegutachtung notwendig sei.Aus dem Präsidialamt hieß es außerdem, dass weitere Gebiete zu Sonderkatastrophenzonen erklärt werden könnten, sollten dort die Bedingungen hierfür erfüllt werden.Yoon hatte am Mittwoch bei einem Besuch in Pohang gesagt, dass er nach dem Wirbelsturm für eine rasche Hilfe für die Einwohner sein Bestes tun wolle. Vor Ort hatte er bereits angekündigt, die Stadt nach der Rückkehr nach Seoul zur Sonderkatastrophenzone zu bestimmen.Für solche Gebiete besteht Zugang zu staatlichen Hilfsfonds, sodass ein Großteil der Schäden abgedeckt ist.