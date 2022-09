Präsident Yoon empfängt US-Vizepräsidentin Harris am 29. September in Seoul zu Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird US-Vizepräsidentin Kamala Harris am 29. September in Seoul zu einem Gespräch empfangen.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt am Donnerstag mit.Yoon und Harris würden über Wege zur Förderung der bilateralen Allianz und andere Themen von beiderseitigem Interesse sprechen. Hierzu zählten Nordkorea, die Sicherheit in der Wirtschaft und andere regionale und internationale Fragen.Südkoreas Bedenken wegen des US-amerikanischen Investitionsgesetzes Inflation Reduction Act würden voraussichtlich ebenfalls ein Thema sein.Nach weiteren Angaben des Präsidialamtes stehe die Reise für die Entschlossenheit beider Länder, nach dem Amtsantritt der Yoon-Regierung ihr Bündnis zu verstärken.Das Weiße Haus hatte zuvor am 25. September bekannt gegeben, dass Vizepräsidentin Harris am 25. September nach Tokio reisen werde. Sie werde die Delegation anführen, die zum Staatsbegräbnis des früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe am 27. September kommen werde.Anschließend wolle sie am 29. September Südkorea besuchen. In beiden Ländern seien Gespräche mit hohen Regierungsbeamten sowie Vertretern der Zivilgesellschaft geplant.Zuletzt hatte im Jahr 2018 ein US-Vizepräsident Südkorea besucht. Der damalige Amtsinhaber Mike Pence hatte an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in PyeongChang teilgenommen.