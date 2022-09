Parlamentssprecher besucht Spanien und Portugal

Photo : KBS News

Kim Jin-pyo, Vorsitzender der Nationalversammlung, reist vom 9. bis 15. September zu offiziellen Besuchen nach Spanien und Portugal.Es wird Kims zweite Auslandsreise nach seinem Amtsantritt im Juli sein. Zuvor hatte er Polen und Rumänien besucht.Kim wird sich in Spanien und Portugal mit den dortigen Parlamentspräsidenten treffen und um Unterstützung für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan bitten. Zu den weiteren Diskussionsthemen zählen unter anderem die Schaffung einer Grundlage für die substanzielle Kooperation im Bereich erneuerbarer Energien, und die Einführung und Erweiterung von Flugverbindungen.Kim wird am 12. September mit Meritxell Batet Lamaña, Präsidentin des spanischen Abgeordnetenhauses, zusammenkommen. Beide werden über die Kooperation bei erneuerbaren Energieprojekten und die Politik zur digitalen Wende diskutieren.Am 13. September ist ein Treffen mit dem Präsidenten des spanischen Senats, Ander Gil, geplant. Gesprächsthemen werden ein gemeinsamer Marktzugang in dritten Ländern vor allem im Bau- und Infrastrukturbereich, der Ausbau der Kooperation im Tourismusbereich und der Export koreanischer Rüstungsgüter sein.Kim wird anschließend nach Portugal weiterreisen, um am 14. September Parlamentspräsident Augusto Santos Silva zu treffen. Kim will dabei vorschlagen, die Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen E-Auto-Batterien und maritime Industrie zu erweitern.Anlässlich des 50. Jubiläums der Einwanderung der ersten Koreaner nach Portugal ist ein Treffen mit dortigen südkoreanischen Einwohnern und entsandten Firmenmitarbeitern vorgesehen.