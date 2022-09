Regierung will für vulnerable Bevölkerungsgruppen 74 Billionen Won einsetzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will zur Unterstützung der vulnerablen Bevölkerungsgruppen wie Geringverdiener, Menschen mit Behinderungen und Senioren, 74 Billionen Won einsetzen.Bei einer Notfallsitzung zur Wirtschaft auf Ministerebene unter Leitung von Finanzminister Choo Kyung-ho wurden entsprechende vier Schlüsselaufgaben des Budgets für 2023 erörtert.Die Regierung bestimmte die Unterstützung der einkommensschwachen Gruppe, der Menschen mit Behinderungen, der vulnerablen jungen Menschen sowie der Senioren, Kinder und Jugendlichen zu vier Schlüsselaufgaben. Hierfür will sie nächstes Jahr 74,4 Billionen Won (knapp 54 Milliarden Dollar), 8,7 Billionen Won mehr als im laufenden Jahr, investieren.Die Regierung erläuterte, dass die verfügbaren Geldmittel der Zentralregierung im kommenden Jahr in Höhe von etwa neun Billionen Won größtenteils für die vier Schlüsselaufgaben eingesetzt würden. Sie habe neue Aufgaben, mit denen die Lebensqualität der vulnerablen Gruppen verbessert und die Schwierigkeiten vor Ort behoben werden könnten, aktiv berücksichtigt.