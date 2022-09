Regierung will Expansion koreanischer Startups ins Ausland unterstützen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will ab kommendem Jahr zusammen mit globalen Unternehmen wie Google und Airbus die Expansion von 270 koreanischen Startups ins Ausland unterstützen.Damit aussichtsreiche Startups in Südkorea zu sogenannten Unicorn-Unternehmen, Startups mit einem Firmenwert von mindestens einer Milliarde US-Dollar, wachsen können, wird die Regierung ein gemeinsames Unterstützungsprojekt mit privaten Institutionen durchführen.Eine entsprechende Strategie zur globalen Präsenz koreanischer Startups präsentierte das Ministerium für KMU und Startups in einer Notfallsitzung zur Wirtschaft auf Ministerebene am Donnerstag.Die Regierung will zusammen mit dem Zivilsektor die Expansion einheimischer Startups aktiv unterstützen, damit sie in der globalen Digitalwirtschaft führend sein können.Sollten Unicorns lediglich in Südkorea wirtschaften, würden sie angesichts des begrenzten Marktvolumens Probleme mit traditionellen Industrien haben, was zur Eskalation sozialer Konflikte führen würde. Daher sei die Globalisierung innovativer einheimischer Startups unausweichlich, erläuterte das Ministerium für KMU und Startups.