Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen unter 80.000 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist inmitten der abflachenden aktuellen Welle unter 80.000 gesunken.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 72.646 neue Infektionsfälle bestätigt.Der Wert ist verglichen mit der Vorwoche um fast 9.000 gesunken und entspricht dem niedrigsten Stand an einem Donnerstag seit sieben Wochen.Die Zahl der eingeschleppten Neuinfektionen ging gegenüber dem Vortag um 114 auf 229 zurück, den tiefsten Stand seit rund zwei Monaten.Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden bislang insgesamt 23.864.560 Infektionsfälle in Südkorea erfasst.Termine für eine Impfung mit dem ersten koreanischen Corona-Impfstoff SKYCovione werden seit dem 1. September vergeben. Bislang haben 67 Personen einen Impftermin reserviert. Seit dem Beginn der Impfungen mit dem Vakzin noch am selben Tag am 5. September nahmen dies bis 7. September fünf Personen in Anspruch.