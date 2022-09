Moskau warnt Südkorea wegen möglicher Unterstützung von Preisobergrenze für russisches Öl

Photo : YONHAP News

Ein russischer Regierungsbeamter hat Südkorea davor gewarnt, sich der US-geführten Initiative für die Einführung einer Preisobergrenze für russisches Erdöl anzuschließen.Die entsprechende Äußerung machte der für Asien zuständige Abteilungsleiter des russischen Außenministeriums, Georgij Sinowjew, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Sputnik.Sollte sich die südkoreanische Regierung an einem solchen Plan beteiligen, würde dies schwerwiegende Konsequenzen für die koreanische Wirtschaft selbst haben, sagte er.Der Beamte betonte, Russland werde kein Erdöl liefern, während es Verluste erleide. Als dessen Folge würden Südkoreas Partner nicht zu einem niedrigeren, sondern höheren Preis Erdöl kaufen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es zu einem deutlich höheren Preis führen werde.