Los Angeles führt „Squid Game Day“ ein

Photo : YONHAP News

Die US-Stadt Los Angeles hat den 17. September jedes Jahres zum „Squid Game Day“ bestimmt, um an den Einfluss der koreanischen Erfolgsserie „Squid Game“ auf die US-Popkultur zu erinnern.Der Stadtrat von Los Angeles habe letzte Woche eine entsprechende Resolution angenommen, teilte John Lee, ein Ratsmitglied koreanischer Abstammung, am Mittwoch mit.In der von Lee eingereichten Resolution steht, dass die Netflix-Serie zur Bekanntmachung der koreanischen Kultur und Tradition sowie zur Stärkung der Stimme der asiatisch-pazifischen Amerikaner in der Unterhaltungsindustrie geführt habe.Am 17. September vor einem Jahr war „Squid Game“ auf Netflix weltweit zu sehen gewesen.Los Angeles wird anlässlich der Bestimmung des Tags am Freitag vor dem Rathaus eine Deklarationszeremonie veranstalten. Anwesend sein werden Bürgermeister Eric Garcetti, der Regisseur von „Squid Game“, Hwang Dong-hyuk, Schauspieler Lee Jung-jae und die Chefin der Produktionsfirma Siren Pictures, Kim Ji-yeon.