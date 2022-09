Südkorea schlägt Nordkorea Gespräche zur Lösung der Frage getrennter Familien vor

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea unerwartet vorgeschlagen, Gespräche zur Lösung der Frage der getrennten Familien zwischen den zuständigen Behörden zu führen.Den entsprechenden Vorschlag unterbreitete Vereinigungsminister Kwon Young-se in einer Stellungnahme am Donnerstag.Kwon sagte, Unterschiede in System und Ideologie könnten Familien nicht voneinander trennen. Er fordere mit Nachdruck, dass sich Nordkoreas Behörden zügig auf das Angebot einlassen würden.Er erwarte, dass verantwortliche Beamte Süd- und Nordkoreas bald persönlich zusammenkommen und über humanitäre Angelegenheiten, einschließlich der Frage der getrennten Familien, offen diskutieren könnten, sagte der Minister.Kwon berichtete auch über den Versuch, eine Mitteilung in seinem Namen an Ri Son-gwon, Abteilungsleiter für Einheitsfront der nordkoreanischen Arbeiterpartei zu senden.Hintergrund für den Gesprächsvorschlag ist das hohe Alter von Mitgliedern getrennter Familien. Von etwa 133.000 Menschen in Südkorea, die sich für ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen in Nordkorea registrieren ließen, leben lediglich 32 Prozent noch. Zwei Drittel der noch Lebenden sind mindestens 80 Jahre alt.Der Vereinigungsminister betonte auch die Notwendigkeit regelmäßiger Treffen und verwies darauf, dass jeden Monat etwa 400 Mitglieder getrennter Familien stürben.Die südkoreanische Regierung will Nordkorea beständig zu einer Reaktion auffordern, obwohl es in letzter Zeit auf die Bitte um die Annahme von Mitteilungen überhaupt nicht reagiert hat.