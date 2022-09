Präsident Yoon verspricht in Chuseok-Botschaft Schaffung fürsorglicher Gesellschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in seiner Botschaft an die Öffentlichkeit zum Erntedankfest Chuseok auf das Teilen der Hoffnung und den Zusammenhalt für die Krisenüberwindung aufmerksam gemacht.In jeder schwierigen Zeit habe die Nation die Hoffnung geteilt, Kräfte gebündelt und so die Krise überwunden, sagte Yoon am Donnerstag in seiner Botschaft zu Chuseok.Er spende denjenigen Menschen, die wegen des Taifuns Hinnamnor Schaden erlitten hätten, tröstende Worte. Er wolle sein Bestes tun, damit sie möglichst bald in den Alltag zurückkehren könnten, hieß es.Yoon versprach auch, eine Gesellschaft zu schaffen, die einfache Bürger und sozial vulnerable Gruppen großzügig umarme, die unter einer schwierigen Wirtschaftslage noch stärker leiden. Er unterstrich die Notwendigkeit einer wahren Wohlfahrt für sozial vulnerable Gruppen.Der Staatschef wünschte den Bürgern, an den Chuseok-Feiertagen die Alltagssorgen für einen Moment abzulegen und ihre Gefühle mit lieben Menschen zu teilen.