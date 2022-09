Koreanischer Flötist Kim Yubeen gewinnt ARD-Musikwettbewerb

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Flötist Kim Yubeen hat beim 71. Internationalen Musikwettbewerb der ARD den ersten Preis im Fach Flöte gewonnen.Das entsprechende Ergebnis des ARD-Musikwettbewerbs, der vom 29. August bis 7. September in München stattfand, teilte Kims Agentur MOC production mit.Es sei das erste Mal, dass ein Südkoreaner bei dem hoch angesehenen Wettbewerb in Deutschland im Fach eines Blasinstruments den ersten Platz gemacht habe, hieß es.Kim sagte kurz nach dem Sieg, er habe den Auftritt wirklich genossen, obwohl ein Wettbewerb für die Bewertung gedacht sei.Der ARD-Musikwettbewerb findet jedes Jahr in vier Fächern statt. Dieses Jahr wurde der Wettbewerb in den Fächern Flöte, Posaune, Streichquartett und Klavier abgehalten, mit einer zweijährigen Verspätung aufgrund der Corona-Pandemie.