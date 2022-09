Zentralbank betont Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat erneut die Notwendigkeit betont, mit ihren Zinserhöhungen fortzufahren.Eine entsprechende Einschätzung teilte die Bank of Korea in einem Bericht mit, den sie am Donnerstag der Nationalversammlung vorlegte. Die Notenbank hat in den letzten zwölf Monaten den Leitzins um zwei Prozentpunkte angehoben.Die Notwendigkeit wurde damit begründet, dass die Inflationsrate weit über dem Zielwert von zwei Prozent liegt. Es werde erwartet, dass sich auch künftig ein kräftiger Aufwärtstrend fortsetzen werde.Die Zentralbank schrieb, dass die Auswirkungen der Leitzinserhöhungen seit dem zweiten Halbjahr letzten Jahres ab der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres richtig zum Tragen kommen würden.Sie forderte eine genaue Beobachtung der Lage, weil sich der Konsumrückgang als Folge von Zinserhöhungen auf Haushalte mit geringem Einkommen oder hohem Schuldenstand konzentrieren werde.