Südkorea, USA und Japan bereiten beispiellose Antwort auf möglichen nordkoreanischen Atomtest vor

Photo : KBS News

Südkorea, die USA und Japan wollen eine beispiellose Antwort geben, sollte Nordkorea einen siebten Atomtest durchführen.Das teilte ein südkoreanischer Diplomat in einer Schlüsselposition am Donnerstag gegenüber den Medien mit.Entsprechend äußerte er sich im Gespräch mit südkoreanischen Reportern in Tokio über das Ergebnis des Treffens zwischen den Sondergesandten für die nordkoreanische Nuklearfrage. Die Unterhändler Südkoreas, der USA und Japans hatten tags zuvor in Tokio über die Angelegenheit gesprochen.Die Antwort, die man geben wolle, sei beispiellos. Die internationale Gemeinschaft werde sich ganz gewiss für ein hartes Vorgehen entscheiden, sollte Nordkorea einen Untergrundtest einer Nuklearwaffe durchführen.Die Unterhändler hätten bei dem jüngsten Treffen konkrete Maßnahmen für diesen Fall erörtert.Ein nordkoreanischer Atomtest stellte einen Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats und eine schwere Bedrohung für das weltweite Nichtverbreitungsregime dar.Ein Datum für einen nordkoreanischen Atomtest wollte der Beamte in dem Gespräch mit Reportern nicht vorhersagen. Doch merkte er an, dass die Vorbereitungen seit Mai abgeschlossen seien.