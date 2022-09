Diplomat: Bahnfrachtverkehr zwischen Nordkorea und Russland wird diesen Monat wiederaufgenommen

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird laut seinem Botschafter in Moskau noch in diesem Monat den Corona-bedingt ausgesetzten Bahnfrachtverkehr mit Russland wiederaufnehmen.Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax teilte die Regierung der Region Primorje mit, dass sich Botschafter Sin Hong-chol beim Treffen mit Gouverneur Oleg Kozhemyako am Donnerstag entsprechend geäußert habe.Der Diplomat reiste in die Region, um am Eastern Economic Forum teilzunehmen, das die Regierung der Russischen Föderation in Wladiwostok veranstaltete.Sin sagte laut dem Bericht in dem Gespräch, dass die Grenze zwischen beiden Ländern im September geöffnet werde und dass der Frachttransport (per Bahn) wiederaufgenommen werde.Nordkorea hatte zur Verhinderung einer Einschleppung des Coronavirus im Februar 2020 seine Grenze zu Russland dicht gemacht und den grenzüberschreitenden Bahnverkehr und Personenaustausch gestoppt.