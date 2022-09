Weniger als 70.000 Corona-Neuinfektionen – Reproduktionszahl weiter unter eins

Photo : KBS News

In Südkorea sind heute mit Stand 0 Uhr etwa 69.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Die Reproduktionszahl fiel auf 0,83. Es wurde die zweite Woche in Folge die Schwelle von 1 unterschritten.Das gab Vizegesundheitsminister Lee Ki-il bekannt.Am ersten Tag des langen Wochenendes zum ersten Festtag ohne Corona-Abstandsregeln seit dem Pandemie-Ausbruch rief Lee die Öffentlichkeit dazu auf, die Regeln zur Corona-Eindämmung im Alltag einzuhalten.Wer Symptome habe, solle vor dem Reiseantritt zum Arzt gehen und die Reise verschieben. Senioren und Menschen mit Grunderkrankungen sollten sich impfen lassen und von vielen Menschen besuchte Orte meiden.Der Beamte bat auch darum, unterwegs eine Maske zu tragen und beim Essen möglichst nicht zu reden. Beim Treffen mit Angehörigen sollten die Innenräume regelmäßig gelüftet werden. Vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz sollten Kontakte mit anderen Menschen so weit wie möglich eingeschränkt werden.Heute, dem ersten Tag der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok, fahren bereits seit dem frühen Morgen immer mehr Autos in die Heimatorte. Korea Expressway Corporation rechnet damit, dass zwischen 11 und 12 Uhr die Verkehrsdichte am höchsten ist.