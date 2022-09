Südkorea und USA halten nächste Woche Treffen zu erweiterter Abschreckung ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten werden nächste Woche erstmals seit vier Jahren und acht Monaten ein Treffen der bilateralen Beratungsgruppe für erweiterte Abschreckung abhalten.Das südkoreanische Außenministerium und das Verteidigungsministerium teilten mit, dass die dritte Sitzung der Extended Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG) am 16. September in Washington geplant sei.Die Delegation Südkoreas wird vom Ersten Vizeaußenminister Cho Hyun-dong und Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul geleitet. Die Delegation der USA wird von Bonnie Jenkins, Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit im Außenministerium, und Colin Kahl, Unterstaatssekretär für Politik im Verteidigungsministerium, angeführt.Bei dem Treffen würden beide Seiten tiefgründige Diskussionen über wirksame Maßnahmen zur Abschreckung Nordkoreas, einschließlich solcher zur Stärkung der Effektivität der erweiterten Abschreckung, inmitten der ernsthaften Lage auf der koreanischen Halbinsel führen, hieß es.Die EDSCG ist ein Konsultationsgremium auf Vizeministerebene zwischen den Außen- und Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA und dient zur Diskussion über effektive Umsetzungsmaßnahmen zur erweiterten Abschreckung. Das geplante Treffen findet gemäß der Vereinbarung beim Gipfeltreffen im Mai statt, die Beratungsgruppe bald wieder einzusetzen.Erweiterte Abschreckung bedeutet, dass die USA einem Verbündeten mittels des Nuklearschirms, der Raketenabwehr und konventioneller Waffen eine Abschreckung auf dem gleichen Niveau wie auf ihrem Festland anbieten, sollte er von einem Nuklearangriff durch ein feindliches Land bedroht werden.In dieser Hinsicht wird erwartet, dass Seoul und Washington beim anstehenden EDSCG-Treffen konkrete Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung erörtern werden, darunter ein rechtzeitiger Einsatz strategischer Militärressourcen der USA im Falle strategischer Provokationen Nordkoreas wie eines siebten Atomtests und des Starts einer Interkontinentalrakete.