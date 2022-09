Kosdaq rutscht dieses Jahr um fast 26 Prozent ab – größter Absturz unter Indizes der G20

Photo : YONHAP News

Südkoreas Technologieindex Kosdaq ist im laufenden Jahr um fast 26 Prozent abgerutscht und damit am stärksten unter wichtigen Börsenindizes der G20-Länder.Der Börsenbetreiber Korea Exchange verglich die Schwankungen der wichtigen Börsenindizes der G20 mit Stand 7. September. Demnach fiel der Kosdaq gegenüber dem Schlusskurs am 3. Januar um 25,98 Prozent, damit am stärksten.Südkoreas Leitindex Kospi gab um 20,49 Prozent nach, somit am deutlichsten hinter den Indizes der USA, Italiens und Russlands.Hinter Südkorea verbuchten die USA den kräftigsten Rückgang, der Nasdaq rutschte um 25,52 Prozent ab. Italien und Russland folgten mit einem Rückgang von jeweils 22,51 Prozent und 23,36 Prozent.Dagegen legte die türkische Börse dieses Jahr um 76,62 Prozent zu, die Argentiniens um 64,76 Prozent. Auch die Börsen Indonesiens, Brasiliens und Saudi-Arabiens konnten steigen.