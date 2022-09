Koreaner befinden sich zum Erntedankfest Chuseok auf dem Weg in die Heimat

Photo : YONHAP News

Heute, am ersten Tag der Feiertage zum Erntedankfest Chusoek, fahren bereits seit dem frühen Morgen immer mehr Menschen in die Heimatorte.Korea Expressway Corporation rechnete damit, dass zwischen 11 und 12 Uhr die Verkehrsdichte am höchsten ist.Der Straßenbetreiber erwartet, dass mit Stand 11 Uhr die Fahrt von Seoul nach Busan achteinhalb Stunden dauern werde. Für die Fahrt von Seoul nach Gwangju würden sieben Stunden und 20 Minuten benötigt.Es wird erwartet, dass heute insgesamt 5,18 Millionen Fahrzeuge auf den Autobahnen unterwegs sein werden. Am Samstag, dem Chuseok-Tag, werden 6,49 Millionen Autos erwartet, damit soll das höchste Verkehrsaufkommen während der Feiertage verzeichnet werden.Während der Chuseok-Feiertage wird keine Maut auf den Autobahnen erhoben.