Präsident Yoon bekundet Beileid zum Tod von Königin Elizabeth II.

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zum Tod der britischen Königin Elizabeth II. sein Beileid ausgesprochen.Tiefstes Beileid an die Menschen im Vereinigten Königreich zum Tod Ihrer Majestät Queen Elizabeth II., schrieb Yoon heute auf Twitter auf Englisch.Sie habe einen starken Glauben an die Sache der menschlichen Freiheit gehabt und große Vermächtnisse der Würde hinterlassen. Ihr gutes Herz und ihre guten Tate würden allen in Erinnerung bleiben, trauerte Yoon.Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben.