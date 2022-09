Präsident Yoon nimmt an Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol wird an der staatlichen Trauerfeier für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. teilnehmen.Präsident Yoon werde zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II., das am 19. September in der Westminster Abbey stattfinden werde, nach Großbritannien reisen, teilte die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, Kim Eun-hye, am Sonntag mit.Yoon plant zudem, im Anschluss an den Besuch in Europa an der UN-Generalversammlung Mitte September in New York teilzunehmen.Yoon besuchte am 9. September die britische Botschaft in Seoul und bekundete dem britischen Königshaus und den britischen Bürgern sein tiefes Beileid.