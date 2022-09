Internationales Südkorea will wieder Mitsponsor für UN-Resolution zu Menschenrechten in Nordkorea sein

Südkorea will sich erneut an einer UN-Resolution zur Verurteilung von Verstößen gegen die Menschenrechte in Nordkorea und zur Forderung nach Verbesserungen als Mitsponsor beteiligen.



Das sagte der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, in einem Interview der Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag.



Die Menschenrechte in Nordkorea stellten eine sehr wichtige Frage hinsichtlich des Schutzes der universellen Werte dar, sagte Hwang. Südkorea müsse sich deshalb den Sponsoren für eine Resolution zu Nordkorea anschließen.



Der Diplomat sagte, Südkorea habe sich in den vergangenen Jahren mit Blick auf die Menschenrechts-Resolutionen zu Nordkorea passiv verhalten. Das müsse sich ändern.



Hwang brachte das Ergebnis einer Untersuchung durch die UN-Untersuchungskommission zu Menschenrechten in Nordkorea von 2014 zur Sprache, wonach Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea auf Staatsebene verübt würden. Die nordkoreanische Menschenrechtsfrage befinde sich in einer so ernsthaften Lage, dass es schwierig sei, im 21. Jahrhundert ähnliche Fälle zu finden, hieß es.



Die Vereinten Nationen hatten seit 2003 bis zum vergangenen Jahr 19 Mal in Folge eine Resolution zur Situation der Menschenrechte in Nordkorea verabschiedet. Südkorea hatte sich zwischen 2019 und 2021 nicht mehr als Mitsponsor beteiligt.