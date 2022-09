Ausländer tätigen Nettoverkäufe von fast zwölf Billionen Won an koreanischer Börse

Photo : Getty Images Bank

Ausländische Anleger haben im laufenden Jahr an der koreanischen Börse massiv Aktienbestände abgestoßen.Dem Börsenbetreiber Korea Exchange zufolge verzeichneten Ausländer bis zum 8. September an der Leitbörse Kospi Nettoverkäufe in Höhe von 11,96 Billionen Won (8,6 Milliarden Dollar).Am stärksten betroffen waren Aktien von Samsung Electronics. Das Volumen der entsprechenden Verkäufe übertraf bis zum 7. September neun Billionen Won.Dahinter folgten Aktien von Naver mit 1,7 Billionen Won und solche von LG Energy Solution mit 1,6 Billionen Won.Dagegen griffen Ausländer stark zu Aktien von Woori Financial Group, SK Hynix, Hyundai Glovis, Kia und LG Chem.Private Anleger kauften demgegenüber Aktien im Nettowert von 22,55 Billionen Won (16 Milliarden Dollar). Davon entfielen 17 Billionen Won auf Aktien von Samsung Electronics und 2,3 Billionen Won auf Aktien von Naver.Ausländer hatten seit Mitte Juli vorübergehend wieder stärker koreanische Aktien gekauft. Im September verkauften sie jedoch wieder mehr Aktien als sie erworben haben.