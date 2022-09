Präsident Yoon entsendet Delegation zur Amtsantrittsfeier von Kenias neuem Präsidenten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol entsendet eine Delegation zur Amtsantrittsfeier des neuen kenianischen Präsidenten William Ruto am 13. September in das afrikanische Land.Das Präsidialamt teilte am Sonntag mit, dass die Delegation unter Leitung des ehemaligen Abgeordneten Jung Byung-kook nach Kenia geschickt werde. Zur Gruppe gehören demnach auch der ehemalige Abgeordnete Kim Jae-kyung und Jang Sung-min, ein Beamter für die Planung der Zukunftsstrategie im Präsidialamt.Kenia sei für Südkorea eines der wichtigsten Partnerländer in Afrika, hieß es.Kenia sei geografisch ein Tor nach Ostafrika und ein wichtiger Logistik-Knotenpunkt. Führende koreanische Unternehmen seien in dem Land tätig. Südkorea und Kenia hätten seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1964 ihre Kooperationsbeziehungen in verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und Entwicklungszusammenarbeit, ständig weiterentwickelt.