Innerkoreanisches Seoul bekräftigt Streben nach Nordkoreas vollständiger Denuklearisierung

Nach der Gesetzgebung zum Einsatz von Atomwaffen in Nordkorea hat Südkorea die Absicht bekräftigt, unbeirrt nach einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas zu streben.



Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte am Freitag, die Position der Regierung sei felsenfest, dass eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas erreicht werden müsse.



Die Regierung werde den Ansatz unverändert weiter verfolgen, um Nordkorea von einer nuklearen Bedrohung abzuschrecken, zum Verzicht auf die Entwicklung von Atomwaffen zu bewegen und durch Dialog und Diplomatie die Denuklearisierung voranzutreiben.



Die Entwicklung von Atomwaffen durch Nordkorea werde die Abschreckungsfähigkeit des Bündnisses Südkoreas mit den USA weiter verstärken und somit die eigene Sicherheit Nordkoreas beeinträchtigen sowie seine internationale Isolation und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seiner Bürger nur verschärfen, sagte der Beamte.



Er forderte Nordkorea auf, für einen nachhaltigen Frieden auf der koreanischen Halbinsel die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen zu stoppen und sich auf den „kühnen Plan“ Südkoreas bald einzulassen. Er spielte damit auf Seouls Angebot an, bei Schritten zur Denuklearisierung umfassende Hilfe zur wirtschaftlichen Verbesserung Nordkoreas zu leisten.



Nordkorea hatte bei einer Sitzung der Obersten Volksversammlung am 7. und 8. September seine Atomwaffenpolitik gesetzlich verankert.