Internationales Friedensstatue auf Campus der Universität Kassel droht entfernt zu werden

Eine vor zwei Monaten an der Universität Kassel aufgestellte Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der von Japan verantworteten Sexsklaverei in Kriegszeiten droht entfernt zu werden.



Nach Angaben des Koreanischen Rats für Gerechtigkeit und Erinnerung in Fragen der militärischen Sexsklaverei durch Japan am Sonntag forderte der Rektor der Universität Kassel jüngst den Allgemeinen Studentenausschuss (AStA) auf, die Mädchenstatue für den Frieden bis Ende September zu entfernen.



Angesichts des Protests des AStA habe der Rektor mitgeteilt, dass die Statue noch vor dem Beginn des nächsten Semesters abgerissen werden solle.



Der Rat geht davon aus, dass dahinter die kontinuierliche Forderung der japanischen Regierung nach der Entfernung steckt. Wie verlautete, forderte die japanische Regierung seit der Aufstellung der Statue an der Uni Kassel im Juli deren Rektor wiederholt zur Entfernung auf.



Die südkoreanische Organisation übermittelte unterdessen am Samstag dem Vorsitzenden des AStA, Tobias Schnoor, eine Tafel mit den Namen von 2.607 Personen, die die Aktivitäten für die Friedensstatue in Deutschland unterstützen. Bei der Zeremonie aus diesem Anlass waren etwa 50 Menschen anwesend, darunter Kim Seo-kyung und Kim Eun-sung, das Künstlerpaar, das die Friedensstatue anfertigte.



Der Allgemeine Studentenausschuss der Uni Kassel hatte Anfang dieses Jahres dem Korea-Verband, der die Aufstellung einer Friedensstaue in Berlin organisiert hatte, den Wunsch mitgeteilt, eine solche Statue auf dem Campus aufzustellen.