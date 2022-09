IAEA-Chef: Urananreicherungsanlage in Yongbyon offenbar weiter in Betrieb

Photo : YONHAP News

Die Urananreicherungsanlage im nordkoreanischen Yongbyon ist offenbar weiterhin in Betrieb.Über entsprechende Anzeichen berichtete der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Montag bei einer Vorstandssitzung der Organisation in Wien.Es gebe laufend Anzeichen, dass der Fünf-Megawatt-Reaktor in Betrieb sei.Auch habe seine Behörde Anzeichen beobachtet, nach denen die Zentrifugenhalle in Yongybon in Betrieb sei. Dort sei außerdem ein Anbau fertiggestellt worden, mit dem die Fläche um etwa ein Drittel erweitert worden sei.Nach weiteren Angaben des IAEA-Chefs gebe es Hinweise darauf, dass Tunnel Nummer drei des Testgeländes Punggye-ri wieder geöffnet sei. Die Anlage sei betriebsbereit und für einen Test vorbereitet.Seine Behörde habe erst vor kurzem neue Arbeiten an der Straße beobachtet, die zum Tunnel Nummer vier führe. Die Wiedereröffnung des Testgeländes sei sehr beunruhigend, berichtete Grossi weiter.