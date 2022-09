Exporte in ersten zehn Septembertagen um 16,6 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats stark eingebrochen.Nach Angaben der Zollbehörde Korea Customs Service am Dienstag lag das Exportvolumen vom 1. bis 10. September bei 16,24 Milliarden Dollar. Das seien 16,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Während dieses Zeitraums wurde aufgrund der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok lediglich an 6,5 Tagen, zwei Tage weniger als im Vorjahr, gearbeitet.Unter den Exportschlagern konnte bei Halbleitern und Ölprodukten ein Exportzuwachs erzielt werden. Dagegen wurde bei Personenkraftwagen, drahtlosen Kommunikationsgeräten und Autoteilen ein Rückgang verbucht.In der Handelsbilanz vom 1. bis 10. September wurde ein Defizit von 2,44 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit weitete sich damit aus, nachdem es im Vorjahreszeitraum 1,48 Milliarden Dollar betragen hatte.Das gesamte Handelsdefizit im laufenden Jahr bis 10. September beläuft sich auf 27,55 Milliarden Dollar.