Ausländer im August zweiten Monat in Folge Nettokäufer an koreanischer Börse

Photo : YONHAP News

Ausländer haben im letzten Monat an der koreanischen Börse den zweiten Monat in Folge mehr Aktien gekauft als verkauft.Nach Angaben der Finanzaufsicht am Dienstag verzeichneten Ausländer im August Nettokäufe in Höhe von 3,94 Billionen Won (2,9 Milliarden Dollar).Ausländische Anleger hatten von Januar bis Juni stets Nettoverkäufe verzeichnet, bevor sie im Juli wieder Nettokäufer von koreanischen Aktien wurden.Ausländer besitzen mit Stand Ende August börsennotierte Aktien im Wert von 630 Billionen Won (rund 460 Milliarden Dollar). Das entspricht 26,2 Prozent des Gesamtwerts aller Aktien an der Börse.