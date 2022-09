Zahl der Corona-Fälle nach langen Feiertagen gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Fälle ist nach den langen Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok gestiegen.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Dienstag wurden binnen eines Tages 57.309 Fälle erfasst. Darunter seien auch 272 Infizierte gewesen, die aus dem Ausland gekommen seien.Zwar wurde verglichen mit dem Vortag ein Anstieg um über 20.000 verbucht, es ist jedoch der niedrigste Wert an einem Dienstag seit neun Wochen. Verglichen mit der Vorwoche beträgt der Rückgang 42.000. Verglichen mit Dienstag vor zwei Wochen sind es 58.000 Fälle weniger.Am Montag war die Infiziertenzahl erstmals seit einigen Tagen wieder gestiegen.Die Zahl der Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankten, ging um sechs auf 547 zurück.35 Menschen starben am Montag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, insgesamt waren es seit dem Pandemie-Beginn 27.533. 24 Millionen 99.134 Ansteckungen wurden in der Pandemie bisher in Südkorea registriert. Die Sterberate wird mit 0,11 Prozent angegeben.Die Quote der Intensivbettenbelegung für Covid-19-Patienten beträgt nach Behördenangaben zurzeit 31,6 Prozent.