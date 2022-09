Noch keine Antwort Nordkoreas auf Südkoreas Gesprächsangebot

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat auch nach den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok nicht auf Südkoreas Vorschlag reagiert, zur Lösung der Frage der getrennten Familien Gespräche zwischen den zuständigen Behörden zu führen.Süd- und Nordkorea hätten heute um 9 Uhr ihr regelmäßiges Telefonat zum Arbeitsbeginn über das innerkoreanische Verbindungsbüro geführt. Die nordkoreanische Seite habe jedoch über innerkoreanische Gespräche oder die Annahme einer südkoreanischen Mitteilung kein Wort verloren, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit.Das Vereinigungsministerium hatte am 8. September, unmittelbar vor den Chuseok-Feiertagen, in einer Stellungnahme seines Leiters Kwon Young-se Nordkorea Gespräche zur Lösung der Frage der getrennten Familien vorgeschlagen. Das Ressort hatte versucht, Nordkorea eine entsprechende Mitteilung zuzustellen.Die Mitteilung im Namen von Minister Kwon ist adressiert an Ri Son-gwon, Leiter der Einheitsfront-Abteilung der nordkoreanischen Arbeiterpartei.