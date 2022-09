Emmy Awards: Hwang Dong-hyuk gewinnt Regie-Preis für „Squid Game“

Photo : YONHAP News

Hwang Dong-hyuk, Schöpfer der koreanischen Serie „Squid Game“, ist bei den Emmy Awards als bester Regisseur ausgezeichnet worden.Bei der 74. Verleihung der Emmy Awards am Montag (Ortszeit) im Microsoft Theater in Los Angeles gewann Hwang den Emmy für die hervorragende Regie einer Dramaserie.Es ist das erste Mal bei den Emmy Awards, dass eine nicht-englischsprachige Dramaserie mit dem Regie-Preis ausgezeichnet wurde.Oh Yeong-su und Park Hae-soo, die mit ihren Rollen in „Squid Game“ für den Preis für den hervorragenden Nebendarsteller in einer Dramaserie nominiert wurden, erhielten keine Auszeichnung. Jung Ho-yeon, die für ihre Rolle in „Squid Game“ als hervorragende Nebendarstellerin nominiert wurde, ging ebenfalls leer aus.Als hervorragender Nebendarsteller in einer Dramaserie wurde Matthew Macfadyen aus der Serie „Succession“ ausgezeichnet, als hervorragende Nebendarstellerin Julia Garner, die in „Ozark“ mitwirkte.