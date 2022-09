Seoul: Nordkoreas Atomwaffengesetz stellt Bedrohung für Frieden auf koreanischer Halbinsel dar

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat die gesetzliche Verankerung der Atomwaffenpolitik Nordkoreas in der vergangenen Woche als Bedrohung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel kritisiert.Nordkorea müsse den Weg zur Denuklearisierung beschreiten, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag.Der Vorsitzende Kim Jong-un habe sich zwar negativ zur Denuklearisierung geäußert. Was für Südkorea wichtig sei, sei jedoch, ein Umfeld für Nordkoreas Verzicht auf Atomwaffen zu schaffen und das Land dazu bewegen, von sich aus den Weg zur Denuklearisierung zu beschreiten, betonte der Beamte.Hinsichtlich der Möglichkeit eines weiteren nordkoreanischen Atomtests hieß es, die Einschätzung der Regierung bleibe unverändert, dass Nordkorea darauf vorbereitet sei, jederzeit einen Nukleartest zu unternehmen, sollte sich Kim dazu entscheiden.Nordkorea scheine in Bezug auf den Zeitpunkt verschiedene in- und externe Dinge zu berücksichtigen, fügte der Beamte hinzu.