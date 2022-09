Jongmyojeryeak in Berlin aufgeführt

Photo : YONHAP News

Jongmyojeryeak, die königlich-rituelle Ahnenmusik Koreas, ist erstmals in der Philharmonie Berlin aufgeführt worden.Das Gastspiel fand am 12. September (Ortszeit) im Rahmen des Musikfests Berlin im Großen Saal statt. 86 Mitglieder des Nationalen Gugak-Centers, darunter 48 aus dessen Court Music Orchestra und 18 aus dessen Dance Theatre, führten Musik und Tanz auf, die für Ahnenriten am Jongmyo-Schrein der Joseon-Dynastie gespielt wurden.Um das deutsche Publikum über die historische Bedeutung von Jongmyojeryeak zu informieren und das künstlerische Verständnis zu fördern, wurden LED-Untertitel auf Deutsch und Englisch gezeigt.Nach der mehr als einstündigen Aufführung gab es fast zehn Minuten lang Applaus.Das Konzert wurde auf der Online-Plattform der Berliner Philharmoniker „Digital Concert Hall“ (DCH) weltweit live gestreamt. Es war das erste Mal, dass eine Aufführung einer asiatischen Musiktruppe auf DCH weltweit live gestreamt wurde.Das Video des Konzerts ist auf der digitalen Plattform des Musikfests Berlin (https://mediathek.berlinerfestspiele.de/de/musikfest-berlin/2022/national-gugak-center) zehn Tage lang kostenlos verfügbar.