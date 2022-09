Biden unterzeichnet Verfügung zur Förderung der Biotech-Produktion in USA

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung will auch in der Biotechnologie die Forschung und Produktion in den Vereinigten Staaten fördern.Präsident Joe Biden habe am Montag eine Verfügung (Executive Order) unterzeichnet, um eine Nationale Biotechnologie- und Biomanufacturing-Initiative zu starten, gab das Weiße Haus bekannt.Damit solle sichergestellt werden, dass in den USA all das hergestellt werden könne, was auf dem Gebiet der Biotechnologie in den USA erfunden werde. Diese Initiative werde in den USA Arbeitsplätze schaffen, für den Aufbau stärkerer Lieferketten sorgen und die Preise senken, so das Weiße Haus.Das Weiße Haus wird am Mittwoch eine Sitzung zu der Initiative veranstalten, bei der eine breite Palette neuer Investitionen und Ressourcen angekündigt wird, mit der die Präsidentenverfügung konkretisiert wird.Die Nachrichtenagentur Bloomberg sieht in dem Plan die Absicht, die heimische Bioproduktion zu stärken und die Abhängigkeit von China zu verringern.Die USA hätten früher in der Biotechnologie die Produktion im Ausland erlaubt, seien jedoch besorgt über die Abhängigkeit von hochmodernen Infrastrukturanlagen für die Bioproduktion in China, hieß es.