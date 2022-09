Hauptdarsteller und Regisseur von „Squid Game“ gewinnen Emmy Awards

Photo : YONHAP News

Lee Jung-jae ist bei den Emmy Awards für seine Rolle in der koreanischen Serie „Squid Game“ als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden.Bei der 74. Verleihung der Emmy Awards am Montag (Ortszeit) im Microsoft Theater in Los Angeles gewann Lee den Emmy für den hervorragenden Hauptdarsteller in einer Dramaserie.Lee konkurrierte unter anderem mit Jason Bateman aus der Serie „Ozark“ und Brian Cox aus „Succession“.Lee ist der erste südkoreanische Schauspieler und Darsteller in einer nicht-englischsprachigen Dramaserie, der einen Emmy gewann. Er sagte nach der Auszeichnung, er wolle seine Freude mit den Bürgern der Republik Korea teilen.Hwang Dong-hyuk, Schöpfer von „Squid Game“, gewann den Emmy für die hervorragende Regie einer Dramaserie.„Nicht ich allein, sondern wir alle haben zusammen Geschichte geschrieben“, sagte Hwang bei der Entgegennahme des Preises. Er äußerte auch die Hoffnung, dass dies nicht die letzte Auszeichnung einer nicht-englischsprachigen Serie sein werde.„Squid Game“ war auch in den Kategorien hervorragende Dramaserie, hervorragendes Drehbuch, hervorragender Nebendarsteller und hervorragende Nebendarstellerin nominiert.„Squid Game“ schrieb damit Geschichte als erstes nicht-englischsprachiges Drama, dessen Mitwirkende Emmys gewinnen konnten.