Präsident Yoon gratuliert Hauptdarsteller und Regisseur von „Squid Game“ zu Emmy-Auszeichnung

Präsident Yoon Suk Yeol hat dem Regisseur von „Squid Game“, Hwang Dong-hyuk, und dem Hauptdarsteller der Serie, Lee Jung-jae, zum Gewinn der Emmy Awards gratuliert.Er gratuliere ihnen zusammen mit allen Bürgern, schrieb Yoon in seinen Glückwunschbotschaften.Yoon bezeichnete in der Botschaft an Hwang dessen Auszeichnung als Frucht der bisherigen großen Anstrengungen und des Talents des Filmemachers.Zu „Squid Game“ äußerte Yoon, dass ein gründlicher Umgang mit der Ungleichheit und dem Chancenverlust, eine schwierige Frage der modernen Gesellschaft, und die Einsicht darin bei Menschen in der ganzen Welt auf große Sympathien gestoßen seien.Yoon nannte es in der Botschaft an Lee bedeutungsvoll, dass der Schauspieler dieses Jahr, das 30. Jubliäum nach dem Debüt, mit „Squid Game“ in den Genuss der größeren Zuneigung und des Interesses von Menschen in weltweit gekommen sei. Das sei das Ergebnis seiner schauspielerischen Fähigkeiten, die Lee bisher in Dramaserien und Filmen erworben habe.