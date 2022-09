Hauptbörse kann um fast drei Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat die Hauptbörse Kospi am Dienstag um fast drei Prozent zulegen können.Die Anleger seien vor der Bekanntgabe der Daten zur US-Inflation optimistisch, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi gewann 2,74 Prozent auf 2.449,54 Zähler hinzu.Es gebe Optimismus für die Daten zu den US-Verbraucherpreisen im August, da der Aufwärtstrend bei den Energiepreisen begrenzt gewesen sei und die erwartete Inflation sich verlangsamt habe. Auch seien die Investoren wegen der niedriger als erwartet ausgefallenen Inflation in China im Monat August erfreut, wurde Seo Jung-hun von Samsung Securities zitiert.Die Erwartung, dass die Fed ihre geldpolitischen Zügel straffen werde, sei in den Preisen bereits berücksichtigt. Futures zeigten eine Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent einer Anhebung um 75 Basispunkte an, erläuterte Seo.