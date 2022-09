Familie von verstorbenem Fischereibeamten will Nordkorea um Entsendung von Delegation zu Beisetzungsfeier bitten

Photo : YONHAP News

Die Familie eines vor zwei Jahren von nordkoreanischen Soldaten getöteten Fischereibeamten will Nordkorea um die Entsendung einer Delegation zur Beisetzungsfeier bitten.Das kündigte der ältere Bruder des Verstorbenen, Lee Rae-jin, am Dienstag am Flughafen Washington Dulles an.Die Beisetzung werde am Donnerstag kommender Woche in der Stadt Mokpo erfolgen. Er wolle in New York die Vereinten Nationen besuchen und ein Schreiben an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un überreichen.Sollte das Regime wenigstens etwas Reue empfinden und um Aussöhnung bemüht sein, sollte es eine Delegation schicken, sagte Lee.Er besucht die USA, um auf den Fall selbst und die von der südkoreanischen Regierungspartei hierzu eingerichtete Taskforce aufmerksam zu machen.Der Beamte Lee Dae-jun war im September 2020 im Gelben Meer nahe der Seegrenze von nordkoreanischen Soldaten getötet worden.